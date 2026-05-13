Более 40 атак в день: на Днепропетровщине из-за обстрелов ранены двое мужчин

Фото: Днепропетровская ОВА

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, более 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и обстреливал из артиллерии.

В Никополе, Красногригорьевской и Марганецкой общинах Никопольского района повреждены многоквартирный и частные дома, предприятие, админздание, две АЗС и более 20 автомобилей. Пострадали мужчины 50 и 57 лет. Они лечатся амбулаторно.

В Днепре повреждена инфраструктура.

В Синельниково и Покровской общине Синельниковского района горел частный дом.

В Криворожском районе россияне атаковали Зеленодольскую и Грушевскую общины. Поврежден частный дом.

Напомним, Россия 13 мая приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

В Ковеле на Волыни в результате российского удара 13 мая по железнодорожному вокзалу повреждены автобусы, маршрутки и частные автомобили.