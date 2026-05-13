13 мая 2026, 22:07

Подозрение на норовирус: во Франции заблокировали круизное судно Ambition с сотнями пассажиров

Фото иллюстративная/Госпродслужба
В Бордо на карантин отправили более 1700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ambition из-за подозрения на вспышку норовируса

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews .

Судно прибыло в порт Бордо, после чего местные власти приняли решение о его изоляции. На борту обнаружили по меньшей мере 50 человек с симптомами, характерными для норовирусной инфекции, в том числе рвотой и сильной диареей.

В Ambassador Cruise Line подтвердили, что во время 14-дневного путешествия по побережью Франции и Испании у части пассажиров и членов экипажа появились признаки желудочно-кишечного заболевания.

По данным оператора, симптомы начали фиксироваться еще после выхода лайнера из Ливерпуля.

В настоящее время на борту зарегистрировано 49 активных случаев кишечной инфекции - это менее 3% от общего количества людей на судне.

Компания заявила, что относится к ситуации "чрезвычайно серьезно", и ввела усиленные санитарные меры и профилактические протоколы. Французские органы здравоохранения приступили к проверке лайнера и его медицинской документации, а образцы направили на анализ в университетскую больницу Бордо. Предварительные результаты тестов ожидают не менее чем через шесть часов.

В Ambassador Cruise Line также подчеркнули, что зафиксированное заболевание не связано с отдельной вспышкой хантавируса.

Пока идет тестирование, все запланированные мероприятия на борту отменили, а пассажирам пообещали полное возмещение. Высадку людей разрешат только после решения медицинских служб.

Напомним, что у двух человек подтвержден положительный тест на хантавирус после эвакуации из круизного лайнера MV Hondius.

