Командир приказал отсечь головы: оккупанты совершили надругательство над телами погибших военных ВСУ

Фото из открытых источников

В Генеральном штабе ВСУ заявили о циничном и жестоком преступлении окупантов. Речь идет о надругательстве над телами павших украинских защитников

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

12 мая 2026 на Гуляйпольском направлении военнослужащие 225 отдельного штурмового полка попали в засаду врага. К сожалению, два наших воина погибли.

По данным перехвата, командир подразделения вооруженных сил РФ отдал прямой приказ совершить надругательство над телами павших украинских воинов. Отмечается, что российский командир предписывал отсечь две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте у поля. Его подчиненный выразил готовность выполнить этот приказ.

"Такие действия, которые совершают российские оккупанты не единичны. Но за каждым преступлением стоят конкретные фамилии и лица. Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено. В частности, по имеющейся информации, преступный приказ отдавал командир, ранее уже приказывавший глумиться над украинскими военнопленными", - говорят в Генштабе.

Напомним, ранее в Запорожье осудили эксправохранителя, пытавшего украинцев на оккупированных территориях. Известно, что он вместе с военнослужащими государства-агрессора участвовал в незаконных обысках в гражданских домах, которые имели проукраинскую позицию.