Переломанные ребра и пробитые легкие: в Хмельницкой области будут судить мужчину за зверское убийство

В суд направили обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя одного из сел Старосинявской поселковой общины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)

Об этом сообщила прокуратура Хмельницкой области, передает RegioNews .

По данным следствия, в феврале этого года во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

В ходе стычки обвиняемый нанес 54-летнему мужчине многочисленные удары кулаками и топором.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил переломы ребер с повреждением легких. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители задержали нападавшего сразу после совершения преступления.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

