16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 13:40

Зеленский о переговорах с РФ: встреча в Абу-Даби пока не переносится

02 марта 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/zelenskyy.official
Читайте також
українською мовою

Продолжение переговоров между Украиной, Россией и США, которое было запланировано на начало марта в Абу-Даби, пока не переносилось

Как сообщает "РБК-Украина", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает RegioNews.

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась примерно с 5 по 8 марта. Планировалась в Абу-Даби", – отметил глава государства.

Он добавил, что из-за боевых действий пока невозможно подтвердить точное место проведения, но встреча не отменена:

"Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен".

Как известно, с начала 2026 Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Основной вопрос, который пока не решен – контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия настаивает на выводе украинских войск. Украина предлагает заморозить позицию по линии фронта.

Российская сторона рассматривает возможность выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится на территориальные уступки.

Напомним, 26 февраля завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, особое внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

25 февраля Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным. Также лидеры стран обсудили пути окончания войны в Украине.

Читайте также: Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ Иран США война встреча Абу-Даби переговоры про мир
Великобритания привлечет украинских военных для борьбы с иранскими дронами
02 марта 2026, 07:40
Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана
28 февраля 2026, 16:57
В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
02 марта 2026, 17:47
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта 2026, 16:57
На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР
02 марта 2026, 16:41
На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию
02 марта 2026, 16:33
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
02 марта 2026, 15:55
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя
02 марта 2026, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »