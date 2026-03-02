Зеленский о переговорах с РФ: встреча в Абу-Даби пока не переносится

Фото: Facebook/zelenskyy.official

Продолжение переговоров между Украиной, Россией и США, которое было запланировано на начало марта в Абу-Даби, пока не переносилось

Как сообщает "РБК-Украина", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает RegioNews.

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась примерно с 5 по 8 марта. Планировалась в Абу-Даби", – отметил глава государства.

Он добавил, что из-за боевых действий пока невозможно подтвердить точное место проведения, но встреча не отменена:

"Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен".

Как известно, с начала 2026 Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Основной вопрос, который пока не решен – контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия настаивает на выводе украинских войск. Украина предлагает заморозить позицию по линии фронта.

Российская сторона рассматривает возможность выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится на территориальные уступки.

Напомним, 26 февраля завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, особое внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

25 февраля Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным. Также лидеры стран обсудили пути окончания войны в Украине.

Читайте также: Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине