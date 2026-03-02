16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 14:18

В Одессе представители ОО "Украина – это мать" ежемесячно зарабатывали 30 млн грн на уклонистах

02 марта 2026, 14:18
Фото: ОГП
В Одессе нейтрализовали преступную группу, которая под прикрытием организации "Украина – это мать" и ее добровольческого формирования помогала уклонистам. Дельцы за деньги обещали, что владельцев их удостоверений не мобилизуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Руководитель ОО, двое его заместителей и еще два участника в сговоре со чиновниками ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации, договорившись, что лиц с удостоверениями этой организации не будут мобилизировать.

Схема предполагала систему "тарифов":

  • за 1000 долларов – удостоверение члена организации, которое обязывало патрулировать город вместе с военными.
  • за 3000 долларов – "VIP-пакет" без всяких дежурств.
  • дополнительные услуги – удаление из розыска через вмешательство в базы данных и "решение вопросов" при задержании на улице.

Всех участников добавляли в Telegram-канал, где сообщали о местах работы ТЦК и давали инструкции по действиям при проверках учетных документов. Ежемесячная "абонплата" составила 3000 грн. За отказ платить угрожали мобилизацией.

Следствие подтвердило реальное влияние схемы на чиновников ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО "УЦМ" избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тыс. грн. и 3 тыс. долларов за выдачу таких удостоверений и последующее распределение денег между организаторами.

На разоблаченной схеме дельцы ежемесячно зарабатывали до 30 млн грн. Только в Одесской области организация насчитывала около 300 участников, а всего по Украине – до 1500 человек.

Правоохранители провели 64 обыска. Изъяли более 1,6 млн грн в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печати.

Участникам схемы сообщили о подозрении по ст. 114-1, 362, 369-2 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, злоупотребление влиянием). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога.

Отдельно правоохранители провели обыски в ТЦК и СП Одесской области. Проверяется причастность должностных лиц.

Напомним, чинокник одного из учебных центров ВСУ помогало военным выезжать за границу под видом учений. Расследование завершено, дело передали в суд.

02 марта 2026
07 августа 2025
