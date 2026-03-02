Великобритания привлечет украинских военных для борьбы с иранскими дронами

иллюстративное фото: из открытых источников

Власти страны привлекут украинских экспертов, чтобы помочь партнерам сбивать иранские дроны в странах Персидского залива

Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Великобритании Стармер заявил в видеообращении в соцсети X.

Глава британского правительства сообщил, что решение предоставить США доступ к базам было принято, чтобы обеспечить "коллективную самооборону" союзников и защитить жизнь людей.

Стармер добавил, что США будут использовать базы для "конкретной и ограниченной оборонной цели" – уничтожение иранских ракет у источника их запуска.

Он также заявил, что Великобритания привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских дронов в Персидском заливе.

Напомним, Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана и заявил, что режим Ирана заслужил удары, а иранский народ должен избавиться от террористического режима.