В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек

02 марта 2026, 14:06
Иллюстративное фото: из открытых источников
В следственном изоляторе умер 72-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, передает RegioNews. .

Отмечается, что мужчине стало плохо вечером 27 февраля, и медики не смогли спасти его жизнь.

По данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, в случае смерти подозреваемого уголовное производство закрывается (п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК). Прокурор выносит постановление о закрытии.

Однако, если близкие родственники настаивают на невиновности умершего, производство может продолжаться для его реабилитации.

Напомним, 10 февраля в 4 утра в полицию поступило сообщение о конфликте в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий. На месте происшествия полицейские обнаружили пятерых погибших – трех женщин и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти.

Как известно, мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

