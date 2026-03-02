В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
В следственном изоляторе умер 72-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек
Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура, передает RegioNews. .
Отмечается, что мужчине стало плохо вечером 27 февраля, и медики не смогли спасти его жизнь.
По данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, в случае смерти подозреваемого уголовное производство закрывается (п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК). Прокурор выносит постановление о закрытии.
Однако, если близкие родственники настаивают на невиновности умершего, производство может продолжаться для его реабилитации.
Напомним, 10 февраля в 4 утра в полицию поступило сообщение о конфликте в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий. На месте происшествия полицейские обнаружили пятерых погибших – трех женщин и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти.
Как известно, мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.