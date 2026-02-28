В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на израильские СМИ.

Детали сделки пока не сообщаются.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную воздушную операцию, нанеся серию ударов по объектам в Иране. Пока известно о сотнях убитых. Дональд Трамп заявил о намерении устранить ядерную угрозу, а иранское руководство пообещало "сокрушительный" ответ.