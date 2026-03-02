Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук вошла в топ-5 претенденток на звание лучшей гимнастки по версии European Gymnastics
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NV.
В течение сезона 17-летняя уроженка Киева выиграла общий зачет Кубка мира, а также стала чемпионкой Европы по многоборью – это первое такое золото для Украины с 1997 года.
Таисия Андреевна Онофрийчук – украинская художественная гимнастка. Абсолютная чемпионка Европы 2025 года в индивидуальном многоборье, серебряный призер юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами. Мастер спорта международного класса.
