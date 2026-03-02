11:05  02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
10:33  02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
07:53  02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
02 марта 2026, 11:57

Украина в мире без правил: как выжить, когда международное право больше не защищает

Читайте також українською мовою
Российские каналы заполнены стоном по поводу нарушения международного права. Это так грубо – атаковать независимую страну, и то без согласия Совета Безопасности ООН!
Читайте також
Конечно, российское вторжение в Украину они не считают нарушением, ведь это не вторжение в независимую страну – нет такой страны как Украина, это все "наша земля" и "один народ".

Жалуются по поводу того, что вторжение поддержали европейские страны – такие союзники, не уважающие международное право, ненадежны, пишут они. По-видимому, единственным надежным союзником является Москва, которая не помогла ни Асаду, ни Мадуро, ни Хаменеи.

Международное право мертвое, мальчики и девочки. И это произошло не потому, что Трамп пришел к власти, а Трамп пришел к власти потому, что это произошло (статья по ссылке). Нам бы очень хотелось жить в мире международного права, но теперь его нет, вплоть до момента, пока оно не будет перезапущено. О причинах такой ситуации я писал: после каждой войны войны-победители устанавливают новую систему международной безопасности, которая сделала бы невозможной такую войну. После Первой мировой была Лига Наций, после Второй мировой была ООН. Но после Холодной войны и поражения в нем СССР и его блока ничего не было сделано. ООН не была перезапущена, более того, РФ незаконно получила место СССР в ООН и даже в Совбезе. Все, что последовало после этого, является следствием сделанной ошибки. И сейчас ООН мертва, но мы еще нет.

Хотелось бы жить в мире правил, принципов, ценностей, договоренностей и альянсов. Но временно (надеюсь) он таковым не является. А в мире права силы действуют другие правила, нравится это или нет. Здесь нужно быть сильным, а если ты не очень велик, то нужно быть частью сильного альянса. Наш альянс – Европа, хотя пока нас считают полезными варварами за пределами периметра, но мы добьемся своего места внутри (речь идет не о ЕС, а о европейской системе безопасности).

Большая политика – циничная штука, это не мир розовых пони. Здесь каждая страна, прежде всего, заботится о своей собственной безопасности. Если нынешняя уже 12-летняя война не научит нас заботиться о нашей – это означает лишь посмертную правоту Путина, утверждавшего, что такой страны нет.

Поэтому Украина в этой войне будет делать все, чтобы выжить, выстоять и победить. Будет нарушать все правила, потому что новые правила будут написаны победителями. Россия сама виновата, что разрушила мир договоренностей, – мечтала об этом с августа 1991, а реализовала начиная с августа 2008. Теперь могут жаловаться только аятолли, но он не слышит, потому что на концерте Кобзона.

Кто живет в стеклянном домике, тот камнями не бросается, говорит старая китайская пословица.

война российские пропагандисты РФ
 
