На Закарпатье полиция задержала криминального авторитета "Москаля" и изъяла арсенал оружия
В Мукачево правоохранители провели спецоперацию и задержали 52-летнего жителя села Ключарки Мукачевского района, подозреваемого в незаконном хранении оружия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет об криминальном авторитете Андрее Суворине по прозвищу "Москаль".
По данным открытых источников, с 2015 года Суворин числился помощником народного депутата Михаила Ланя.
Задержанный Андрей Суворин связывается с влиятельными криминальными кругами региона и связями с убитым в 1998 году авторитетом Михаилом Токарем ("Геша").
Как установили правоохранители, фигурант специально арендовал гараж для хранения арсенала.
Во время нескольких санкционированных обысков в его квартире, гаражах и транспортных средствах полиция изъяла:
- ручной противотанковый гранатомет с выстрелами и пороховыми зарядами;
- автоматы АК-74, АКМС и пистолет-пулемет Шпагина;
- четыре боевых гранаты с запалами;
- две винтовки с оптическими прицелами;
- два пистолета с магазинами (часть снаряжена);
- 14 автоматных магазинов (пять снаряженных), барабанный магазин;
- шесть глушителей и комплектующие к автоматическому оружию;
- штык-нож, шесть ножей (два – штыки), дымовые шашки и взрывные пакеты;
- Более 1300 патронов разного калибра;
- Автомобиль Audi A6, мотоцикл и квадроцикл.
Подозреваемому поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сегодня, 2 марта, суд должен избрать Андрею Суворину меру пресечения.
Оперативники устанавливают происхождение и цель хранения такого количества огнестрельного оружия. Расследование продолжается.
Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержаны три человека. Все изъятое оружие направлено на экспертное исследование.