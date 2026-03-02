16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 15:15

На Закарпатье полиция задержала криминального авторитета "Москаля" и изъяла арсенал оружия

02 марта 2026, 15:15
Фото: Национальная полиция
В Мукачево правоохранители провели спецоперацию и задержали 52-летнего жителя села Ключарки Мукачевского района, подозреваемого в незаконном хранении оружия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным журналиста Виталия Глаголы, речь идет об криминальном авторитете Андрее Суворине по прозвищу "Москаль".

По данным открытых источников, с 2015 года Суворин числился помощником народного депутата Михаила Ланя.

Задержанный Андрей Суворин связывается с влиятельными криминальными кругами региона и связями с убитым в 1998 году авторитетом Михаилом Токарем ("Геша").

Как установили правоохранители, фигурант специально арендовал гараж для хранения арсенала.

Во время нескольких санкционированных обысков в его квартире, гаражах и транспортных средствах полиция изъяла:

  • ручной противотанковый гранатомет с выстрелами и пороховыми зарядами;
  • автоматы АК-74, АКМС и пистолет-пулемет Шпагина;
  • четыре боевых гранаты с запалами;
  • две винтовки с оптическими прицелами;
  • два пистолета с магазинами (часть снаряжена);
  • 14 автоматных магазинов (пять снаряженных), барабанный магазин;
  • шесть глушителей и комплектующие к автоматическому оружию;
  • штык-нож, шесть ножей (два – штыки), дымовые шашки и взрывные пакеты;
  • Более 1300 патронов разного калибра;
  • Автомобиль Audi A6, мотоцикл и квадроцикл.

Подозреваемому поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сегодня, 2 марта, суд должен избрать Андрею Суворину меру пресечения.

Оперативники устанавливают происхождение и цель хранения такого количества огнестрельного оружия. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили и прекратили деятельность трех каналов незаконного сбыта боевого оружия на территории региона. В ходе спецопераций задержаны три человека. Все изъятое оружие направлено на экспертное исследование.

