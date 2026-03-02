16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 13:51

Результат системной поддержки: Боксерша клуба "SMK-SPORT"Анна Охота в финале STRANDJA-2026

02 марта 2026, 13:51
Читайте також українською мовою
Анна Охота – серебряный призер STRANDJA-2026
Читайте також
українською мовою

В столице Болгарии Софии закончился Международный турнир класса А "STRANDJA" 2026 года. По итогам соревнований боксерша Анна Охота, представляющая клуб "SMK-SPORT", в составе Национальной сборной Украины завоевала серебряную медаль

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова, передает RegioNews.

Турнир STRANDJA является одним из старейших в мире и высоко ценится среди профессиональных боксеров. В этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран, среди которых была и сборная Украины. В ее составе выступала Анна Охота, представляющая клуб "SMK-SPORT", который полностью финансируется Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

На пути к финалу турнира в напряженных поединках украинская боксерша победила Айгерим Саттбаеву из Казахстана, а в полуфинале – представительницу Монголии Номундари Энх-Амгалан. Финальный поединок был очень напряженным, где в весовой категории до 48 кг Анна Охота встречалась с боксершей из Узбекистана Сабиной Бобокуловой. По итогам турнира Анна Охота стала серебряным призером.

"Серебро нашей боксерши с "SMK-SPORT" в составе Национальной сборной – это потрясающий успех! Поздравляем Анну с этим блестящим результатом, ведь подобные соревнования являются подготовительными этапами к Олимпийским играм и надеемся, что Анна Охота достойно будет представлять Украину и дальше. Мы, в свою очередь, приложим максимальные усилия по развитию бокса в Украине, развивая клубы "SMK-SPORT", где может заниматься каждый ребенок абсолютно бесплатно", – отметил меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов.

Напомним, осенью 2025 года боксерша Анна Охота в составе сборной Украины завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Спортсменка является воспитанницей боксерского клуба "SMK-SPORT", полностью финансируемого Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

Также Анна Охота была признана лучшей боксершей сентября в Украине в 2025 году. Такое почетное звание было присвоено в Федерации бокса Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
турнир медаль спорт бокс Денис Парамонов поддержка благотворительные фонды меценат Анна Охота
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 12:14
Украинская сборная на зимних Олимпийских играх не завоевала ни одной медали
21 февраля 2026, 13:36
Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято
20 февраля 2026, 20:40
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
02 марта 2026, 17:47
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта 2026, 16:57
На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР
02 марта 2026, 16:41
На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию
02 марта 2026, 16:33
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
02 марта 2026, 15:55
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя
02 марта 2026, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »