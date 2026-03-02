Результат системной поддержки: Боксерша клуба "SMK-SPORT"Анна Охота в финале STRANDJA-2026

Анна Охота – серебряный призер STRANDJA-2026

В столице Болгарии Софии закончился Международный турнир класса А "STRANDJA" 2026 года. По итогам соревнований боксерша Анна Охота, представляющая клуб "SMK-SPORT", в составе Национальной сборной Украины завоевала серебряную медаль

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова, передает RegioNews.

Турнир STRANDJA является одним из старейших в мире и высоко ценится среди профессиональных боксеров. В этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены из 32 стран, среди которых была и сборная Украины. В ее составе выступала Анна Охота, представляющая клуб "SMK-SPORT", который полностью финансируется Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

На пути к финалу турнира в напряженных поединках украинская боксерша победила Айгерим Саттбаеву из Казахстана, а в полуфинале – представительницу Монголии Номундари Энх-Амгалан. Финальный поединок был очень напряженным, где в весовой категории до 48 кг Анна Охота встречалась с боксершей из Узбекистана Сабиной Бобокуловой. По итогам турнира Анна Охота стала серебряным призером.

"Серебро нашей боксерши с "SMK-SPORT" в составе Национальной сборной – это потрясающий успех! Поздравляем Анну с этим блестящим результатом, ведь подобные соревнования являются подготовительными этапами к Олимпийским играм и надеемся, что Анна Охота достойно будет представлять Украину и дальше. Мы, в свою очередь, приложим максимальные усилия по развитию бокса в Украине, развивая клубы "SMK-SPORT", где может заниматься каждый ребенок абсолютно бесплатно", – отметил меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов.

Напомним, осенью 2025 года боксерша Анна Охота в составе сборной Украины завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Спортсменка является воспитанницей боксерского клуба "SMK-SPORT", полностью финансируемого Благотворительным фондом Дениса Парамонова.

Также Анна Охота была признана лучшей боксершей сентября в Украине в 2025 году. Такое почетное звание было присвоено в Федерации бокса Украины.