Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?

В Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Также была трехсторонняя встреча с участием Соединенных Штатов и Швейцарии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова Суспильному.

По его словам, особое внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

Стороны договорились более детально продолжить работу над документом, в частности, о будущем восстановлении и инвестиционном плане.

Напомним, 25 февраля Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным. Также лидеры стран обсудили пути окончания войны в Украине.