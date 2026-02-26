Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?
В Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Также была трехсторонняя встреча с участием Соединенных Штатов и Швейцарии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова Суспильному.
По его словам, особое внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.
Стороны договорились более детально продолжить работу над документом, в частности, о будущем восстановлении и инвестиционном плане.
Напомним, 25 февраля Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным. Также лидеры стран обсудили пути окончания войны в Украине.
26 февраля 2026, 20:55
