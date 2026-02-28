Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана
Режим Ирана заслужил удары, а иранский народ должен избавиться от террористического режима
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает RegioNews со ссылкой на его видеообращение.
Президент Украины напомнил, что иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его "шахедами".
"Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" – против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо – дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и обеспечить безопасность всем народам, страдающим террором происхождением из Ирана", – отметил Зеленский.
Напомним, в украинском МИДе отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана. В ведомстве отметили, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в том числе мирных иранцев, подвергающихся репрессиям.