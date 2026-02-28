17:13  28 февраля
В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте
14:49  28 февраля
РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
13:35  28 февраля
В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
28 февраля 2026, 16:57

Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана

28 февраля 2026, 16:57
фото: Офис Президента Украины
Режим Ирана заслужил удары, а иранский народ должен избавиться от террористического режима

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает RegioNews со ссылкой на его видеообращение.

Президент Украины напомнил, что иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его "шахедами".

"Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" – против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо – дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и обеспечить безопасность всем народам, страдающим террором происхождением из Ирана", – отметил Зеленский.

Напомним, в украинском МИДе отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана. В ведомстве отметили, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в том числе мирных иранцев, подвергающихся репрессиям.

В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55
В Дубае раздаются мощные взрывы, началась эвакуация
28 февраля 2026, 11:59
Израиль нанес мощный удар по Ирану, по всей стране введено чрезвычайное положение
28 февраля 2026, 09:52
Отключение света 1 марта: актуальные графики для всех областей
28 февраля 2026, 18:57
Трамп еще не остановил российско-украинскую войну, а уже прибег к второму за последнее время "СВО"
28 февраля 2026, 18:21
Войска РФ продвинулись в Донецкой области
28 февраля 2026, 17:59
В Винницкой области произошла драка между работниками ТЦК и гражданскими
28 февраля 2026, 17:35
В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте
28 февраля 2026, 17:13
РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20
В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55
Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
28 февраля 2026, 15:25
РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
28 февраля 2026, 14:49
