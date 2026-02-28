Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана

фото: Офис Президента Украины

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает RegioNews со ссылкой на его видеообращение.

Президент Украины напомнил, что иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его "шахедами".

"Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" – против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо – дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и обеспечить безопасность всем народам, страдающим террором происхождением из Ирана", – отметил Зеленский.

Напомним, в украинском МИДе отреагировали на военную операцию США и Израиля на территории Ирана. В ведомстве отметили, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в том числе мирных иранцев, подвергающихся репрессиям.