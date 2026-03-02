Миллионы наличных и ювелирка: в Виннице врачей разоблачили на незаконном оформлении инвалидности
В Виннице разоблачены две медицинские работницы – семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что они подозреваются в изготовлении фиктивных медицинских документов и требовании неправомерной выгоды.
По данным следствия, семейный врач принимала пациентов для оформления инвалидности и направляла их на фиктивное стационарное лечение к заведующей.
Задокументировано, что за пакет документов для установления ІІ группы инвалидности они получили 4600 долларов США.
В феврале врачи задержаны, а во время обысков изъяты:
- 956 тыс. грн;
- 221 тыс. долларов США;
- 5740 евро наличными;
- 87 единиц ювелирных изделий;
- черновые записи с именами людей и суммами вероятно полученных от них денег.
Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили подозрения за:
- ч. 1 ст. 366 УК – составление и выдача заведомо ложных документов;
- ч. 3 ст. 368 УКУ – вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору;
- ч. 3 ст. 369-2 УК – получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц.
В суд направлены ходатайства о мерах пресечения и отстранения подозреваемых от должностей.
Напомним, правоохранители разоблачили в Закарпатье схему подмены биологических образцов. Благодаря этому пациентам незаконно оформляли диагноз туберкулез. Подозрение объявили шестерым лицам.