Миллионы наличных и ювелирка: в Виннице врачей разоблачили на незаконном оформлении инвалидности

Фото: Прокуратура Украины

В Виннице разоблачены две медицинские работницы – семейный врач частной клиники и заведующая отделением городской больницы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что они подозреваются в изготовлении фиктивных медицинских документов и требовании неправомерной выгоды.

По данным следствия, семейный врач принимала пациентов для оформления инвалидности и направляла их на фиктивное стационарное лечение к заведующей.

Задокументировано, что за пакет документов для установления ІІ группы инвалидности они получили 4600 долларов США.

В феврале врачи задержаны, а во время обысков изъяты:

956 тыс. грн;

221 тыс. долларов США;

5740 евро наличными;

87 единиц ювелирных изделий;

черновые записи с именами людей и суммами вероятно полученных от них денег.

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили подозрения за:

ч. 1 ст. 366 УК – составление и выдача заведомо ложных документов;

ч. 3 ст. 368 УКУ – вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору;

ч. 3 ст. 369-2 УК – получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц.

В суд направлены ходатайства о мерах пресечения и отстранения подозреваемых от должностей.

Напомним, правоохранители разоблачили в Закарпатье схему подмены биологических образцов. Благодаря этому пациентам незаконно оформляли диагноз туберкулез. Подозрение объявили шестерым лицам.