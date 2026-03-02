Зеленський про переговори з РФ: зустріч в Абу-Дабі поки не переноситься

Фото: Facebook/zelenskyy.official

Продовження переговорів між Україною, Росією та США, яке було заплановане на початок березня в Абу-Дабі, поки не переносили

Як повідомляє "РБК-Україна", про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась приблизно з 5 по 8 березня. Планувалась в Абу-Дабі", – зазначив глава держави.

Він додав, що через бойові дії поки неможливо підтвердити точне місце проведення, але зустріч не скасована:

"Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий".

Як відомо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із Росією. Основне питання, яке поки не вирішено, – контроль над неокупованими територіями Донбасу. Росія наполягає на виведенні українських військ. Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту.

Російська сторона розглядає можливість вийти із мирних переговоріві, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки.

Нагадаємо, 26 лютого завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, окрему увагу зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

25 лютого Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним. Також лідери країн обговорили шляхи закінчення війни в Україні.

