02 марта 2026, 13:18

В Житомире будут судить экстрадированного из Германии иностранца за нападение на инкассаторов

02 марта 2026, 13:18
Фото: Прокуратура Украины
В Житомире перед судом предстанет иностранец, которого после нескольких лет укрывательства экстрадировали из Германии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2019 году он вместе с сообщником совершил вооруженное нападение на полицейских охраны, пытаясь завладеть инкассаторскими средствами.

Мужчины заранее подготовились: изучили маршрут охраны, вооружения и использовали одежду с символикой одного из спецподразделений. Во время нападения они ранили одного из справоохранителей, отобрали табельное оружие и забрали пакет из автомобиля, который оказался с личными вещами, а не деньгами.

Благодаря скоординированным действиям Житомирской областной прокуратуры и немецких правоохранителей подозреваемый был задержан и передан Украине.

Обвинительный акт уже направлен в суд по ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 262 и ст. 348 УК Украины.

Второго участника нападения разыскивают.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину за разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и потребовал отдать деньги из кассы. Однако аптекарша не растерялась, сразу вышла в другую комнату и позвонила по телефону в полицию.

