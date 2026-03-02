В Киеве посреди дня похитили человека

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице похитили человека. Случилось это на глазах у водителей и прохожих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

Инцидент произошел на улице Бойчука.

Отмечается, что три человека в гражданском и один в форме полицейского насильно затолкали мужчину в гражданский автомобиль.

Скорее всего мужчина стал очередной жертвой "бусификации".

Как сообщалось, в Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел в конце февраля на Куреневском рынке.