16:57  02 марта
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
UA | RU
UA | RU
02 марта 2026, 14:34

Легковушка стала неуправляемой: подробности ДТП в Ровенской области, в которой погибли супруги

02 марта 2026, 14:34
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

По факту ДТП возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Laguna, 64-летний киевлянин, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и начал совершать объезд пока неустановленного авто, который поворачивал налево.

В это время легковушка Renault наехала правым колесом на бордюр, в результате чего стала неуправляемой. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Закарпатской области.

В результате ДТП водитель Renault и его 49-летняя жена погибли на месте. Водитель грузовика не травмировался.

Напомним, ДТП произошло 1 марта около шести вечера на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Варковичи. Тела погибших деблокировали спасатели.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область происшествия авария ДТП погибшие
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
"Нафтогаз Украины" получил обновленный наблюдательный совет: кто вошел в состав
02 марта 2026, 17:47
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
02 марта 2026, 17:10
Атака на Харьков: вражеский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие
02 марта 2026, 17:06
На трассе Киев-Одесса перевернулась фура со свиньями: перекрыты две полосы движения
02 марта 2026, 16:57
На Волыни пограничники обнаружили коллаборантку из ДНР
02 марта 2026, 16:41
На Закарпатье пограничники задержали строителей, пытавшихся бежать в Словакию
02 марта 2026, 16:33
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: среди пострадавших ребенок
02 марта 2026, 15:55
Детей будут эвакуировать даже без согласия родителей: Зеленский подписал закон
02 марта 2026, 15:55
Били и пытали паяльником: в Кривом Роге в суд передали дело похитителей предпринимателя
02 марта 2026, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »