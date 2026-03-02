Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Laguna, 64-летний киевлянин, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и начал совершать объезд пока неустановленного авто, который поворачивал налево.

В это время легковушка Renault наехала правым колесом на бордюр, в результате чего стала неуправляемой. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Закарпатской области.

В результате ДТП водитель Renault и его 49-летняя жена погибли на месте. Водитель грузовика не травмировался.

Напомним, ДТП произошло 1 марта около шести вечера на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Варковичи. Тела погибших деблокировали спасатели.