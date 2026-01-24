Фото: полиция

ДТП произошло 24 января около 07:15 на автодороге Берестин – Полтава вблизи города Берестин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки – 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Двухмесячный ребенок от полученных травм погиб.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

