На Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб двухмесячный ребенок, есть пострадавшие
ДТП произошло 24 января около 07:15 на автодороге Берестин – Полтава вблизи города Берестин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся.
В результате аварии пострадали пассажиры легковушки – 24-летняя женщина и 4-летний ребенок. Двухмесячный ребенок от полученных травм погиб.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
