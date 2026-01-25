15:41  25 января
25 января 2026, 14:28

"Флэш" стал советником Федорова: фокус на РЭБ и дронах на фронте

25 января 2026, 14:28
Фото: Telegram/FEDOROV
К команде советников по технологическим направлениям обороны присоединился Сергей "Флэш" Бескрестнов – один из ведущих практических экспертов в сфере дронов, радиосвязи и радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Федорова.

К команде советников по технологическим направлениям обороны присоединился Сергей "Флэш" Бескрестнов – один из ведущих практических экспертов в области дронов, радиосвязи и радиоэлектронной борьбы.

С начала полномасштабного вторжения Флеш работает непосредственно на фронте и проводит учения для военных в зоне боевых действий. Его ключевая экспертиза – системы РЭБ, радиосвязь и анализ технических решений противника.

Пока его основной фокус – разработка системных решений для противодействия ударным и разведывательным беспилотникам РФ с целью уменьшения эффективности вражеских атак и защиты украинских военных.

Кроме того, Флеш будет работать над анализом трофейной техники противника, а также будет проводить экспертную оценку новых военных разработок – с акцентом на решения, которые уже могут применяться на поле боя.

Сам Бескрестнов также прокомментировал свое назначение, выразив надежду на достижение существенных улучшений на фронте.

"Ко мне поступает самая разная информация из первых рук. По горизонтальным связям я давно работаю со всеми ведомствами и структурами. Мой круг общения – это самые умные и толковые люди страны, как среди военных и силовиков, так и среди разработчиков и производителей", – написал он.

И добавил, что с радостью и оптимизмом приступает к исполнению своих обязанностей.

Напомним, 14 января Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

Ранее новый министр обороны заявил, что его цель – провести глубокую военную реформу, искоренить коррупцию и ложь, изменить культуру управления и сделать лидерство и доверие ключевыми ценностями.

