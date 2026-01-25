"Флеш" став радником Федорова: фокус на РЕБ і дронах на фронті

Фото: Telegram/FEDOROV

До команди радників із технологічних напрямів оборони приєднався Сергій "Флеш" Бескрестнов – один із провідних практичних експертів у сфері дронів, радіозв’язку та радіоелектронної боротьби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис Федорова.

З початку повномасштабного вторгнення Флеш працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у зоні бойових дій. Його ключова експертиза – системи РЕБ, радіозв’язок і аналіз технічних рішень противника.

Наразі його основний фокус – розробка системних рішень для протидії ударним і розвідувальним безпілотникам РФ з метою зменшення ефективності ворожих атак і захисту українських військових.

Окрім цього, Флеш працюватиме над аналізом трофейної техніки противника, а також здійснюватиме експертну оцінку нових військових розробок – з акцентом на рішення, які вже можуть застосовуватися на полі бою.

Сам Бескрестнов також прокоментував своє призначення, висловивши сподівання, на досягення суттєвих покращень на фронті.

"До мене надходить найрізноманітніша інформація з перших рук. За горизонтальними зв'язками я давно працюю з усіма відомствами і структурами. Моє коло спілкування – це найрозумніші і найтолковіші люди країни, як серед військових і силовиків, так і серед розробників і виробників", – написав він.

І додав, що з радістю та оптимізмом приступає до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

Раніше новий міністр оборони заявив, що його мета – провести глибоку військову реформу, викорінити корупцію та брехню, змінити культуру управління й зробити лідерство та довіру ключовими цінностями.