В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
22 января 2026, 10:04

Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg

Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 января, направляется в Давос на встречу с главой США Дональдом Трампом

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

Как пишет издание, ранее Зеленский заявлял, что, вероятно, не будет участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме из-за масштабных российских авиаударов, оставивших часть Киева и других регионов без отопления, света и воды в морозную погоду.

Как известно, в понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем – геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. Кроме того, американский президент назвал Путина и Зеленского "дураками" . По его мнению, пришел момент, когда Путин и Зеленский должны встретиться и заключить соглашение.

