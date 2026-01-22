10:38  22 січня
22 січня 2026, 10:53

Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі

22 січня 2026, 10:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі та запланованої зустрічі з очільником США Дональдом Трампом

Про це NV повідомив прессекретар українського лідера Сергій Никифоров, передає RegioNews.

За його словами, зустріч президентів запланована приблизно на 14:00 за київським часом.

На цей час передбачена лише протокольна зйомка, проте формат може змінитися незадовго до початку зустрічі. Основний виступ лідерів очікується о 15:30.

Окрім цього, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery, де зустрінеться з представниками енергетичних компаній та обговорить відновлення економіки України.

Як відомо, в понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем – геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Зеленський і Давос: що відомо

20 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що залишиться в Україні та поки що не поїде на Всесвітній економічний форум у Давосі через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та складну ситуацію з енергопостачанням.

Він підкреслив, що Україна буде представлена на форумі лише у тому випадку, якщо формат зустрічей "забезпечить реальні результати", зазначивши, що "нікому не потрібна порожня політика та розмови без результатів".

21 січня президент США Дональд Трамп, виступаючи у Давосі, заявив, що прагне зупинити війну та розраховує на зустріч із Зеленським того ж дня. Трамп додав, що укладання мирної угоди між Україною та Росією наразі є "доволі близьким", а якщо Київ та Москва цього не зроблять, "вони дурні".

У четвер, 22 січня, Bloomberg повідомив, що Зелентський таки летить у Давос на зустріч із американським лідером.

Читайте також: Трамп і Давос 2026: іронія долі та головні виклики сучасному світу

Дональд Трамп Україна США Швейцарія форум Давос Зеленський Володимир
