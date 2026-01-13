11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
UA | RU
13 січня 2026, 13:44

Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

13 січня 2026, 13:44
Фото: з відкритих джерел
13 січня Верховна Рада України звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони

Про це інформує RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів.

Під час звіту в Раді Шмигаль розповів про досягнення Міністерства оборони за час його керівництва.

За його словами, за останні півроку Збройні сили України отримали понад 2,2 млн дронів, були побудовані тисячі кілометрів протитанкових ровів та інженерних загороджувальних перешкод. Також він відзначив, що Укроборонпром у 2025 році збільшив виробництво в півтора рази.

Шмигаль закликав народних депутатів ухвалити урядовий законопроєкт про терміни служби та нові контракти для військових.

Як відомо, 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував Шмигалю очолити Міністерство енергетики. За словами президента, досвід Шмигаля у системному управлінні Міноборони важливий для швидкого відновлення об’єктів енергетики після російських ударів та стабільного розвитку галузі.

З 19 листопада 2025 року обов’язки міністра енергетики виконував Артем Некрасов після звільнення Світлани Гринчук, причетної до справи масштабної корупції "Мідас".

Довідка: Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони півроку. До цього він був прем’єр-міністром України з 2020 по 2025 рік, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді серед усіх голів урядів незалежної України.

Нагадаємо,у вівторок, 13 січня, Верховна Рада розглядає питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств.

Україна звільнення ВР Деніс Шмигаль голосування міністр оборони депутати
