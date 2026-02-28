09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
21:15  27 февраля
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
20:48  27 февраля
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2026, 09:52

Израиль нанес мощный удар по Ирану, по всей стране введено чрезвычайное положение

28 февраля 2026, 09:52
Читайте також українською мовою
фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Армия Израиля начала превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. По состоянию на утро субботы в Израиле объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться у укрытий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Times of Israel.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного положения чрезвычайной ситуации по всей стране".

По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

Сейчас в Израиле раздаются сирены. Командование тыла ЦАХАЛ призвало гражданское население держаться поближе к бомбоубежищам и избегать неважных поездок из-за сложной ситуации безопасности.

В то же время в Иране заявили об сокрушительном ответе на атаку.

Напомним, что Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев. Это может произойти в ближайшее время.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Иран Израиль война атака политика
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского
27 февраля 2026, 18:05
Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
27 февраля 2026, 15:37
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 09:38
Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей
28 февраля 2026, 09:18
Такое впечатление, что двусторонние отношения Украина-США исчезли
28 февраля 2026, 08:50
В Генштабе назвали потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 года
28 февраля 2026, 08:22
Торговля ЕС и Украины сократилась: что стало причиной
27 февраля 2026, 23:55
В Украине продолжает дорожать картофель: сколько теперь стоит килограмм
27 февраля 2026, 23:35
Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
27 февраля 2026, 23:05
Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать
27 февраля 2026, 22:42
Россияне ударили по Харьковщине: среди раненых дети
27 февраля 2026, 22:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »