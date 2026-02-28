Израиль нанес мощный удар по Ирану, по всей стране введено чрезвычайное положение
Армия Израиля начала превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. По состоянию на утро субботы в Израиле объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться у укрытий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Times of Israel.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного положения чрезвычайной ситуации по всей стране".
По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.
Сейчас в Израиле раздаются сирены. Командование тыла ЦАХАЛ призвало гражданское население держаться поближе к бомбоубежищам и избегать неважных поездок из-за сложной ситуации безопасности.
В то же время в Иране заявили об сокрушительном ответе на атаку.
