РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине

фото: Алексей Кулеба

В Днепропетровской области российская армия атаковала беспилотниками станцию. В результате удара по электровозу пострадал машинист

Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

В результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное. На месте попадания возник пожар.

Экстренные службы оперативно устраняют последствия.

"Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, обеспечивающую движение, эвакуацию и снабжение по всей стране. Несмотря на это, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз", – отметил министр.

Напомним, в начале февраля РФ ударила по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области. Тогда погибли и пострадали более 20 человек.