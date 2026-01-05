Бывшая министерка Канады стала советницей президента Зеленского

Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министерства финансов Канады Христи Фриланд советницей по экономическому развитию

Об этом идет речь в указе главы государства, передает RegioNews.

По его словам, у Фриланда есть большой опыт в привлечении инвестиций и проведении экономических трансформаций.

Президент подчеркнул, что ее экспертиза поможет Украине укрепить внутреннюю устойчивость и ускорить восстановление государства после войны.

Как пишет "Экономическая правда", Христя Фриланд занимала должности министра финансов и иностранных дел Канады, а также заместителя премьер-министра.

Кроме того, она является Специальным представителем Канады по восстановлению Украины.

По информации Музея украинской диаспоры, у Фриланда есть украинское происхождение.

Напомним, Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

2 января президент предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.