05 января 2026, 15:39

Зеленский встретился с Кулебой: "Рад, что Дмитрий – в команде"

05 января 2026, 15:39
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский 5 января провел встречу с эксглавой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявив, что тот "в команде Украины"

Об этом президент написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины", – отметил глава государства.

Напомним, недавно Зеленский объявил ряд кадровых изменений и "большую перезагрузку", которая коснется, в частности, оборонного сектора, Государственного бюро расследований и Вооруженных сил Украины.

Так, Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, а на позицию руководителя Главного управления разведки вместо него был назначен Олег Иващенко, ранее руководивший Службой внешней разведки.

5 января Зеленский официально утвердил Сергея Кислицу на должность первого заместителя руководителя ОП.

Кроме того, президент провел встречу с Василием Малюком, во время которой они обсудили возможные кандидатуры на роль преемника главы Службы безопасности Украины. Сейчас временно исполнять обязанности главы СБУ будет начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
