Зеленский встретился с Кулебой: "Рад, что Дмитрий – в команде"

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Владимир Зеленский 5 января провел встречу с эксглавой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявив, что тот "в команде Украины"

Об этом президент написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины", – отметил глава государства.

Напомним, недавно Зеленский объявил ряд кадровых изменений и "большую перезагрузку", которая коснется, в частности, оборонного сектора, Государственного бюро расследований и Вооруженных сил Украины.

Так, Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, а на позицию руководителя Главного управления разведки вместо него был назначен Олег Иващенко, ранее руководивший Службой внешней разведки.

5 января Зеленский официально утвердил Сергея Кислицу на должность первого заместителя руководителя ОП.

Кроме того, президент провел встречу с Василием Малюком, во время которой они обсудили возможные кандидатуры на роль преемника главы Службы безопасности Украины. Сейчас временно исполнять обязанности главы СБУ будет начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара.