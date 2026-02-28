В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение
В городе Белая Церковь водоснабжение может быть полностью прекращено из-за долгов предприятия «Белоцерковвода». В настоящее время счета компании арестованы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что на конец февраля 2026 года предприятие не может оплачивать электроэнергию, покупать реагенты и проводить аварийные ремонты. Существующих запасов хватит примерно на 10 дней.
Под угрозой остаются более 300 тысяч потребителей.
Напомним, осенью в городе Белая Церковь Киевской области в результате ночной атаки российских войск погиб человек, еще восемь человек получили ранения.
