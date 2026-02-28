В Белой Церкви в Киевской области могут полностью прекратить водоснабжение

иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Белая Церковь водоснабжение может быть полностью прекращено из-за долгов предприятия «Белоцерковвода». В настоящее время счета компании арестованы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что на конец февраля 2026 года предприятие не может оплачивать электроэнергию, покупать реагенты и проводить аварийные ремонты. Существующих запасов хватит примерно на 10 дней.

Под угрозой остаются более 300 тысяч потребителей.

