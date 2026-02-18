Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
В четверг, 19 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - снег, метели и гололедица
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Завтра сильный снег и метели прогнозируют ночью в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
Порывы ветра 15-20 м/с – в южных и большинстве центральных областей (ночью), а также на Левобережье (днем).
Гололедица (и уровень опасности, желтый) будет на дорогах всех регионов, кроме юго-востока и Закарпатья.
"В Киеве и область на дорогах тоже будет скользко! Будьте максимально внимательны!", – добавили в ведомстве.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ночь на 19 февраля в Украине ожидается -12 градусов, а в четверг днем потеплеет до +7.
