Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
Россию и Беларусь допустили к Паралимпиаде под национальными флагами: Украина объявила бойкот

Фото: из открытых источников
Украина осудила допуск России и Беларуси на Паралимпийские игры под национальными флагами

Соответствующее совместное заявление опубликовали министр молодежи и спорта Матвий Бидний и министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

По словам украинских чиновников, это решение возмущает, презирает паралимпийское сообщество и всю Украину, подрывает доверие к международному спорту.

"Флаги и гимны агрессоров олицетворяют режимы, ведущие агрессивную войну. С этими флагами в руках разрушают города и убивают гражданских", – говорится в заявлении.

Украинские министры подчеркивают, что Россия превратила спорт в инструмент войны, а паралимпийское движение не должно стать платформой для государств, военными действиями умножающих барьеры для людей.

В Украине уже применены санкции против российских спортивных пропагандистов, Паралимпийского комитета России и его руководителя Павла Рожкова.

Украина призвала Международный паралимпийский комитет и организационный комитет игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой. Если этого не произойдет, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры, не будут посещать церемонию открытия и другие официальные мероприятия.

Кроме того, Украина обращается к правительственным представителям других стран не посещать церемонии, чтобы не легитимизировать присутствие отбеливания военных преступлений.

"Мы защищаем честный спорт, достоинство людей и право мира называть войну войной, а агрессора – агрессором", – подчеркнули украинские министры.

Зимняя Паралимпиада 2026: где и когда будут проходить соревнования

Зимние Паралимпийские игры 2026 официально стартуют 6 марта и продлятся до 15 марта.

Торжественная церемония открытия состоится на знаменитой Арене ди Верона – античном амфитеатре, что подчеркнет связь между историей и современными достижениями. Церемония закрытия состоится 15 марта в Милане.

Напомним, 6 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро" прошла официальная церемония открытия 25-х Зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 22 февраля.

12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

