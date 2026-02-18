19:19  18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
18 февраля 2026, 20:39

Удивительно, что какая-то часть украинцев все еще ждет прорывных переговоров в Женеве

18 февраля 2026, 20:39
Читайте також українською мовою
Их не могло быть по определению. Их не может быть именно в этот момент времени
Их не могло быть по определению. Их не может быть именно в этот момент времени
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Женева, кстати, – интересное место для переговоров. Напомним, что процесс урегулирования между Украиной и Россией начался именно в Женеве еще в апреле 2014-го года. Так же при непосредственной модерации США. Которые потом "дипломатично" съехали, что дало старт "нормандскому формату" (Франция, Германия, Россия, Украина).

Приезд на переговоры Мединского – лишний маркер, чтобы понимать, что политического решения в Москве останавливать войну нет. Там до сих пор уверены, что еще есть ресурсы дожать нас, что еще есть время разложить Европу и что имея поддержку Китая, могут играть с Трампом в прятки сколько угодно.

Переговорный трек начнется только тогда, когда линия фронта перестанет быть динамической и наступление по всей линии будет остановлено. Это первый маркер. Маркер два – когда россия примет решение сокращать собственное нефтедобыча, потому что они уже и так начали работать с минимальной маржой. Третий маркер – если произойдет "силовой" отлов всего теневого флота, дрейфующего в нейтральных водах (более 200 танкеров). Четвертый – санкции обязаны получить все без исключения денежные учреждения и банки РФ. И пятое. Когда путина военные начнут подталкивать к очередной "долевой мобилизации". Это означает, что с планами у них не получается собрать 30-35 тыс. в месяц.

Все эти очевидные и практичные вещи могут проложить дорогу к условиям остановки боевых действий. В мирное соглашение с россией я до сих пор не верю.

Весна предоставит возможности для лучших тактических диспозиций. Полагаю, что пик давления на Украину мы уже прошли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США политика переговоры Женева
Зеленский готовится к встрече с Путиным в Женеве – СМИ
17 февраля 2026, 22:28
У украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия
17 февраля 2026, 20:39
Переговоры в Женеве: Трамп сказал, чего ожидает от Украины
17 февраля 2026, 07:54
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии
18 февраля 2026, 21:29
Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко
18 февраля 2026, 21:11
16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы
18 февраля 2026, 20:59
На Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки
18 февраля 2026, 20:40
На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
18 февраля 2026, 20:35
Завтра будут действовать графики отключений света по всей Украине
18 февраля 2026, 20:05
В Николаеве военный продавал гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским
18 февраля 2026, 19:26
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
18 февраля 2026, 19:19
Стало известно, как проводили ДНК-экспертизу по делу военного из Львовщины, который считался погибшим, но вернулся из плена
18 февраля 2026, 19:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »