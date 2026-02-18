Удивительно, что какая-то часть украинцев все еще ждет прорывных переговоров в Женеве

Их не могло быть по определению. Их не может быть именно в этот момент времени

иллюстративное фото: из открытых источников

Женева, кстати, – интересное место для переговоров. Напомним, что процесс урегулирования между Украиной и Россией начался именно в Женеве еще в апреле 2014-го года. Так же при непосредственной модерации США. Которые потом "дипломатично" съехали, что дало старт "нормандскому формату" (Франция, Германия, Россия, Украина).

Приезд на переговоры Мединского – лишний маркер, чтобы понимать, что политического решения в Москве останавливать войну нет. Там до сих пор уверены, что еще есть ресурсы дожать нас, что еще есть время разложить Европу и что имея поддержку Китая, могут играть с Трампом в прятки сколько угодно.

Переговорный трек начнется только тогда, когда линия фронта перестанет быть динамической и наступление по всей линии будет остановлено. Это первый маркер. Маркер два – когда россия примет решение сокращать собственное нефтедобыча, потому что они уже и так начали работать с минимальной маржой. Третий маркер – если произойдет "силовой" отлов всего теневого флота, дрейфующего в нейтральных водах (более 200 танкеров). Четвертый – санкции обязаны получить все без исключения денежные учреждения и банки РФ. И пятое. Когда путина военные начнут подталкивать к очередной "долевой мобилизации". Это означает, что с планами у них не получается собрать 30-35 тыс. в месяц.

Все эти очевидные и практичные вещи могут проложить дорогу к условиям остановки боевых действий. В мирное соглашение с россией я до сих пор не верю.

Весна предоставит возможности для лучших тактических диспозиций. Полагаю, что пик давления на Украину мы уже прошли.