Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП

Кадровые назначения сегодня, 2 января, состоятся не только в Офисе Президента

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Если вы следили за этим сообщением, то о "кадровых назначениях" я писал в множественном числе", – отметил он.

По словам депутата, изменения коснутся не только Офиса Президента, но и центральных органов власти и региональных администраций.

Других деталей неизвестно, однако, по словам Железняка, решения будут комплексными и охватят несколько уровней власти.

Он также прокомментировал назначение Кирилла Буданова главой ОП.

"Очень ожидаемо решение уже. Это значит, что стремительных безудержных реформ Зеленский не ждет, но те, кто рассказывал об остатках влияния Ермака, думаю уже убедились – что мягко говоря, плохие времена начнутся у Али-Бабы…. он давно Буданова из ГУР хотел убрать, но думаю немного не ожидал", – говорит Железняк.

Напомним, Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Кирилла Буданова главой Офиса Президента Украины.

Ранее было названо, кто является основным претендентом на должность руководителя ОП. В частности, речь шла о первом вице-премьере, министре цифровой трансформации Михаиле Федорове.

Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

