14:10  02 января
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
13:13  02 января
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
UA | RU
UA | RU
02 января 2026, 14:33

Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП

02 января 2026, 14:33
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кадровые назначения сегодня, 2 января, состоятся не только в Офисе Президента

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Если вы следили за этим сообщением, то о "кадровых назначениях" я писал в множественном числе", – отметил он.

По словам депутата, изменения коснутся не только Офиса Президента, но и центральных органов власти и региональных администраций.

Других деталей неизвестно, однако, по словам Железняка, решения будут комплексными и охватят несколько уровней власти.

Он также прокомментировал назначение Кирилла Буданова главой ОП.

"Очень ожидаемо решение уже. Это значит, что стремительных безудержных реформ Зеленский не ждет, но те, кто рассказывал об остатках влияния Ермака, думаю уже убедились – что мягко говоря, плохие времена начнутся у Али-Бабы…. он давно Буданова из ГУР хотел убрать, но думаю немного не ожидал", – говорит Железняк.

Напомним, Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Кирилла Буданова главой Офиса Президента Украины.

Ранее было названо, кто является основным претендентом на должность руководителя ОП. В частности, речь шла о первом вице-премьере, министре цифровой трансформации Михаиле Федорове.

Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Офис президента нардеп Ярослав Железняк Буданов Кирилл кадровые решения
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
02 января 2026, 14:10
Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
02 января 2026, 13:45
Кремль готовит масштабную провокацию со значительными жертвами – разведка
02 января 2026, 11:25
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
02 января 2026, 16:20
Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
02 января 2026, 16:05
Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция
02 января 2026, 15:40
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
02 января 2026, 14:47
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
02 января 2026, 14:10
Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
02 января 2026, 13:45
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
02 января 2026, 13:13
Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного
02 января 2026, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »