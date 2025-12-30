14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 18:53

Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента

30 декабря 2025, 18:53
Читайте також українською мовою
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение о кандидатуре нового руководителя Офиса президента

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ 30 декабря, передает RegioNews.

В то же время имя будущего главы ОП пока не разглашается.

По словам президента, решение уже окончательно принято, однако официальное объявление состоится позже. Зеленский подчеркнул, что информация будет обнародована в установленном порядке, без уточнения конкретных сроков.

Кроме кадровых решений в Офисе президента, глава государства анонсировал изменения на уровне региональной власти. Речь идет об обновлении состава руководителей областных военных администраций. По словам Зеленского, ротации в областях должны начаться с первых дней 2026 года.

Напомним, ранее было названо, кто является основным претендентом на должность главы Офиса Президента. По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор.

Зеленский Офис президента кадровые решения ОВА ротация
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
