Фото: Укринформ

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ 30 декабря, передает RegioNews.

В то же время имя будущего главы ОП пока не разглашается.

По словам президента, решение уже окончательно принято, однако официальное объявление состоится позже. Зеленский подчеркнул, что информация будет обнародована в установленном порядке, без уточнения конкретных сроков.

Кроме кадровых решений в Офисе президента, глава государства анонсировал изменения на уровне региональной власти. Речь идет об обновлении состава руководителей областных военных администраций. По словам Зеленского, ротации в областях должны начаться с первых дней 2026 года.

Напомним, ранее было названо, кто является основным претендентом на должность главы Офиса Президента. По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор.