На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
Мастеру Мария Левицкая и Карина Монах в течение трех недель создавали уникальную вышиванку для американского историка и писателя Тимоти Снайдера
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне Ужгород".
Тимоти Снайдера пригласили на мероприятие Varosh Talks Interview. По словам украинских мастериц, организатора встречи с американским историком, главная редактор издания Varosh Росана Тужанская хотела подарить Снайдеру особую вышиванку.
Для создания рубашки этнографический музей предоставил экспонат из села Иза Хустского района. Цвет ниток выбирали в соответствии с тем, что было на этом экспонате.
