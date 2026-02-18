На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера

фото: suspilne.media

Мастеру Мария Левицкая и Карина Монах в течение трех недель создавали уникальную вышиванку для американского историка и писателя Тимоти Снайдера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне Ужгород".

Тимоти Снайдера пригласили на мероприятие Varosh Talks Interview. По словам украинских мастериц, организатора встречи с американским историком, главная редактор издания Varosh Росана Тужанская хотела подарить Снайдеру особую вышиванку.

Для создания рубашки этнографический музей предоставил экспонат из села Иза Хустского района. Цвет ниток выбирали в соответствии с тем, что было на этом экспонате.

