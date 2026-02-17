Не допустить ''выборов по-русски''

В заявлении МИД России о готовности "обеспечить отсутствие ударов в день голосования" – вся сущность как непонимания россией природы демократических выборов, так и их коварных планов по "интернализации" конфликта

В заявлении МИД России о готовности "обеспечить отсутствие ударов в день голосования" – вся сущность как непонимания россией природы демократических выборов, так и их коварных планов по "интернализации" конфликта

То есть того, что не удавалось с 2014 года: превращение конфликта во внутриукраинский.

О второй части заявления галуздина из рос МИД, о "внешнем управлении", не пишу сознательно. Это старый российский прием – добавлять к требованиям что-то абсурдное и невыполнимое, чтобы затем подать отказ от него как "большой компромисс" и "жест доброй воли". Поэтому стоит сосредоточиться на вроде бы "конструктивной" части.

Во-первых, выборы – это не только день голосования. Это кампания, агитация, дискуссии. Все этапы важны. На всех должны соблюдаться демократические стандарты, наблюдаться – как взаимное внутреннее, так и компетентное внешнее.

Без этого выборы – это не выборы, а фейк в русском стиле.

Кстати, это стало для России ловушкой в Минске. Они требовали "выборов" на временно оккупированных территориях - "конечно же, демократических". На этом их и поймали. Демократические выборы требуют сохранности на всех этапах; свободы баллотирования и агитации; беспрепятственного и свободного голосования. Копенгагенский документ 1990; те же "стандарты ОБСЕ", по которым определяется, являются ли выборы свободными и честными. То есть, являются ли они выборами, с результатами которых нужно считаться, или "выборами", которые признают разве на "москве". Отсюда – требование "сначала безопасность". Все логично для демократических стран – и россия осталась со своим пониманием Минску как "утюжим Украину подконтрольных нам троянских коней". А нет безопасности – санкции, давление, и необходимость искать выход. Тогда говорили о миротворцах. К сожалению, в 2019 году на переговоры послали Ермака, который быстро согласился читать договоренности по-русски. А когда это сорвалось после протестов в Киеве, россияне очень обиделись.

Но они упрямы, и все время стремятся довести свои задумки до конца.

Поэтому, во-вторых, они требуют проведения "выборов" именно во время войны, то есть военного положения.

Помимо невозможности провести выборы в таких условиях демократически включается ряд других факторов. Невозможность голосования (по крайней мере полноценного голосования), а тем более баллотирования, военных. Усложнение голосования для беженцев за границей: во время войны они вряд ли вернутся, а организация волеизъявления более 6 млн за границей – нетривиальная задача. Вопросы будут возникать и для ВПЛ.

А все это вместе с недемократичностью ставит под сомнение чрезвычайно важное: легитимность выборов. Признание их честными и справедливыми и в мире, и главное – самими украинцами.

И, наконец, в-третьих. Принимая во внимание все эти обстоятельства, россияне мечтают, чтобы хоть какая-то из них запустила в Украине внутренний конфликт.

Тем более, учитывая "подготовку", которую уже развернули власти: "санкции" против Порошенко, монополизацию информационного пространства, команда "фас" коллективному "государственному бюро репрессий" и тому подобное. Все это – игра на русский сценарий раздора и раскола.

Поэтому задача украинской дипломатии – не соглашаться на выборы без выбора, надеясь их выиграть, а после пропетлять, чтобы в креслах, а довести до партнеров опасности такого сценария.

Единственно возможный путь к легитимным, демократическим, свободным и справедливым выборам – через очень простую логику. Сначала – безопасность.

А это значит – прекращение огня; отмена военного положения; проведение всех подготовительных работ для создания надлежащих условий (полгода так полгода, но пусть специалисты скажут – в Раде целая рабочая группа работает). И только после этого – выборы.

Европейские выборы.

Под плотным международным наблюдением, взаимным контролем и в соответствии со всеми стандартами демократии (без "санкций", давления и фальсификаций).

Именно такие выборы откроют путь и к продолжительному миру, и к возрождению, и к Европе.

Ясно, что Россия с этим не согласна. Не для того потеряла убитыми и искалеченными более миллиона своих, и угробила собственную экономику и будущее.

Но россия к этому надо принудить. Как? Ну да вы же власть. Вы ведь говорили, что знаете. Ну это делайте.

Не можете? Ну, то предложение коалиции единства и правительства спасения никто не отозвал. Хватит уже сопротивляться, цепляться за свое самодержавие – и позволять вести себя, и всех нас, к срежиссированной россиянами катастрофе.