Завтра будут действовать графики отключений света по всей Украине
В четверг, 19 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 18 февраля РФ атаковала Украину баллистикой и 126 беспилотниками. Среди целей неприятеля были и объекты энергетики.
