16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы

В Черновицкой области пограничники задержали двух жителей Хмельницкой области, которые решили подзаработать на незаконной переправке мужчин за границу

Как отмечается, мужчины через один из мессенджеров подыскали клиента, тоже жителя Хмельнитчины, 1990 года рождения. Организаторы на автомобиле забрали мужчину в одном из населенных пунктов Хмельницкой области. В дальнейшем должны были доставить его до точки начала маршрута и дать указания по направлениям движения из Украины в Румынию. Однако пограничники остановили автомобиль с нарушителями и задержали.

Выяснилось, что за услуги по незаконной переправке через государственную границу мужчина заплатил организаторам 16 тысяч долларов США.

Злоумышленникам грозит лишение свободы.

