19:19  18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
18 февраля 2026, 20:59

16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы

18 февраля 2026, 20:59
фото: ГПСУ
В Черновицкой области пограничники задержали двух жителей Хмельницкой области, которые решили подзаработать на незаконной переправке мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, мужчины через один из мессенджеров подыскали клиента, тоже жителя Хмельнитчины, 1990 года рождения. Организаторы на автомобиле забрали мужчину в одном из населенных пунктов Хмельницкой области. В дальнейшем должны были доставить его до точки начала маршрута и дать указания по направлениям движения из Украины в Румынию. Однако пограничники остановили автомобиль с нарушителями и задержали.

Выяснилось, что за услуги по незаконной переправке через государственную границу мужчина заплатил организаторам 16 тысяч долларов США.

Злоумышленникам грозит лишение свободы.

Напомним, на Буковине в горах пограничники спасли от смерти мужчину, пытавшегося бежать в Румынию. Событие произошло в начале февраля.

18 февраля 2026
07 августа 2025
