Фото: Национальный природный парк "Синевир"

В Национальном природном парке "Синевир" на Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки

Об этом сообщил НПП "Синевир", передает RegioNews.

Как отмечают специалисты, в этом году зимний сон животных оказался короче и менее глубоким из-за относительно морозной зимы с частыми оттепелями.

Некоторые медведи находились в состоянии полуспячки и время от времени просыпались в берлогах, реагируя на температурные колебания.

Уже во второй половине февраля они начали осторожно выходить наружу.

Сотрудники центра отмечают, что именно в этот период животные нуждаются в особой поддержке, поэтому постепенно увеличивают суточную норму кормов: зерновые смеси, фрукты и другие энергетические продукты возвращают в рацион.

"Наблюдать за поведением медведей особенно интересно: сначала они двигаются медленно, словно разминают лапы после сна, кое-кто игриво переворачивает бревна и ледяные глыбы, кто-то греется на солнце, а затем возвращается к активной жизни. Вместе с подвижностью возвращается и аппетит – главный признак того, что организм набирает новые силы", – рассказали специалисты.

