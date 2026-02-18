19:19  18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 20:40

На Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки

18 февраля 2026, 20:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальный природный парк "Синевир"
Читайте також
українською мовою

В Национальном природном парке "Синевир" на Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки

Об этом сообщил НПП "Синевир", передает RegioNews.

Как отмечают специалисты, в этом году зимний сон животных оказался короче и менее глубоким из-за относительно морозной зимы с частыми оттепелями.

Некоторые медведи находились в состоянии полуспячки и время от времени просыпались в берлогах, реагируя на температурные колебания.

Уже во второй половине февраля они начали осторожно выходить наружу.

Сотрудники центра отмечают, что именно в этот период животные нуждаются в особой поддержке, поэтому постепенно увеличивают суточную норму кормов: зерновые смеси, фрукты и другие энергетические продукты возвращают в рацион.

"Наблюдать за поведением медведей особенно интересно: сначала они двигаются медленно, словно разминают лапы после сна, кое-кто игриво переворачивает бревна и ледяные глыбы, кто-то греется на солнце, а затем возвращается к активной жизни. Вместе с подвижностью возвращается и аппетит – главный признак того, что организм набирает новые силы", – рассказали специалисты.

Напомним, в Одесской области пограничники спасли примерзлого к льду лебедя. Спасенного красавца пограничники назвали Григорием и выпустили на воду, чтобы он присоединился к своей стае.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье парк животные зима медведи зимняя спячка
Ночью в Украине ожидается -12 градусов, а завтра днем потеплеет до +7
18 февраля 2026, 16:36
В Кропивницком затопило приют для животных: сотни четырехлапых спасли
17 февраля 2026, 13:24
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
16 февраля 2026, 18:29
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии
18 февраля 2026, 21:29
Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко
18 февраля 2026, 21:11
16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы
18 февраля 2026, 20:59
Удивительно, что какая-то часть украинцев все еще ждет прорывных переговоров в Женеве
18 февраля 2026, 20:39
На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
18 февраля 2026, 20:35
Завтра будут действовать графики отключений света по всей Украине
18 февраля 2026, 20:05
В Николаеве военный продавал гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским
18 февраля 2026, 19:26
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
18 февраля 2026, 19:19
Стало известно, как проводили ДНК-экспертизу по делу военного из Львовщины, который считался погибшим, но вернулся из плена
18 февраля 2026, 19:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »