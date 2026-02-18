В Николаеве военный продавал гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским

Фото: Национальная полиция

В Николаеве правоохранители задержали 28-летнего военнослужащего по подозрению в незаконной продаже гуманитарных автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для нужд ВСУ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что у мужчины был доступ к гуманитарным авто, ввезенным в Украину для нужд ВСУ, и пытался получить прибыль, размещая объявления об их продаже в интернете.

Среди автомобилей, которые реализовал злоумышленник:

Mitsubishi Outlander – 4500 долларов;

Kia Sorento – 4600 долларов;

Hyundai Terracan – 4800 долларов;

Chrysler – 2800 долларов.

Общая сумма полученных средств при задержании составила 16 600 долларов США.

Полицейские задержали мужчину при получении средств за проданные авто. За совершенное ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, недавно правоохранители завершили два расследования по фактам незаконного ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи, которая якобы предназначалась для нужд ВСУ. Организовали схему двое жителей Ровенской области.