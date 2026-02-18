19:19  18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 19:26

В Николаеве военный продавал гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским

18 февраля 2026, 19:26
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Николаеве правоохранители задержали 28-летнего военнослужащего по подозрению в незаконной продаже гуманитарных автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для нужд ВСУ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что у мужчины был доступ к гуманитарным авто, ввезенным в Украину для нужд ВСУ, и пытался получить прибыль, размещая объявления об их продаже в интернете.

Среди автомобилей, которые реализовал злоумышленник:

  • Mitsubishi Outlander – 4500 долларов;
  • Kia Sorento – 4600 долларов;
  • Hyundai Terracan – 4800 долларов;
  • Chrysler – 2800 долларов.

Общая сумма полученных средств при задержании составила 16 600 долларов США.

Полицейские задержали мужчину при получении средств за проданные авто. За совершенное ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, недавно правоохранители завершили два расследования по фактам незаконного ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи, которая якобы предназначалась для нужд ВСУ. Организовали схему двое жителей Ровенской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение полиция ВСУ Николаев продажа военный гуманитарные автомобили
Некачественные баллистические очки для ВСУ более чем на 154 млн грн: поставщику сообщили о подозрении
18 февраля 2026, 12:19
В Николаеве правоохранитель за деньги освобождал мобилизованных из ТЦК
17 февраля 2026, 10:33
Взрыв в Киеве: переоборудованный автомобиль для эвакуации раненых использовали для теракта
16 февраля 2026, 15:28
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии
18 февраля 2026, 21:29
Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко
18 февраля 2026, 21:11
16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы
18 февраля 2026, 20:59
На Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки
18 февраля 2026, 20:40
Удивительно, что какая-то часть украинцев все еще ждет прорывных переговоров в Женеве
18 февраля 2026, 20:39
На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
18 февраля 2026, 20:35
Завтра будут действовать графики отключений света по всей Украине
18 февраля 2026, 20:05
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
18 февраля 2026, 19:19
Стало известно, как проводили ДНК-экспертизу по делу военного из Львовщины, который считался погибшим, но вернулся из плена
18 февраля 2026, 19:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »