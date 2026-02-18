13:39  18 февраля
18 февраля 2026, 15:22

В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль

18 февраля 2026, 15:22
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Авария произошла 17 февраля. Автомобиль Nissan, двигаясь по центральной дороге Бережан, нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и сбил дорожный знак. После этого водитель-нарушитель въехал в полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Требование сотрудников полиции остановиться неизвестный проигнорировал и скрылся с места ДТП. Остановили его правоохранители на улице Лепких. Водитель-нарушитель, пытаясь скрыться, протаранил служебный автомобиль полицейских, который получил механические повреждения.

В ходе проверки стало известно, что нарушитель - работник РТЦК и СП. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Тернопольской области на блокпоста задержали военного с гранатами и патронами к автомату Калашникова.

18 февраля 2026
07 августа 2025
