В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка

Фото: Прокуратура Украины

В Днепре сообщили о подозрении врачам-травматологам, которые сделали операцию ребенку, не имея на это никаких медицинских оснований

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу Днепра с переломом правой руки. Рентген подтвердил травму, мальчику наложили гипс и назначили повторное освидетельствование через месяц.

Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы вырос неправильно и настояли на операции. 1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но из-за халатности оперировали здоровую руку, фактически сломав ее.

Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу заметила ошибку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что медицинских оснований для сделки вообще не было. В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести.

Врачам-травматологам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей).

Напомним, в городе Боярка на Киевщине медсестра ошибочно ввела новорожденному ребенку 20 доз вакцины БЦЖ вместо одной и одновременно привилась от гепатита. В больнице провели служебное расследование, подтвердившее нарушение правил вакцинации со стороны медсестры.