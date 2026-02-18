Стало известно, как проводили ДНК-экспертизу по делу военного из Львовщины, который считался погибшим, но вернулся из плена

фото: suspilne.media

Вернувшийся из плена ДНК-профиль матери военнослужащего Назария Далецкого на 99,9% совпал с ДНК остатков тела, которые выдали семье. Специалисты рекомендовали дополнительную экспертизу, но ее не провели

Как передает RegioNews, об этом рассказал замминистра внутренних дел Леонид Тимченко в комментарии "Цензор. НЕТ".

Тела возвращаются в результате репатриаций или их могут доставить непосредственно с линии боевого столкновения. ДНК-исследование этих тел тоже проводится, а затем их результаты сравнивают с данными, которые есть в этом реестре", – отметил он.

В январе 2023 года, как отметил замминистра, один из биологических образцов из расстрелянного автомобиля показал высокую вероятность родства с ДНК-профилем матери Назара Далецкого.

В МВД говорят, что совпадение составило 99,99987%.

Специалисты говорят, что раньше не сталкивались с подобным совпадением ДНК-профилей чужих друг другу людей. Хотя и не исключают, что это возможно.

Напомним, из российского плена вернули военного из Львовской области, которого считали погибшим и похоронили весной 2023 года. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК были даже проведены "его" похороны.