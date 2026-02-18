16:36  18 февраля
Ночью в Украине ожидается -12 градусов, а завтра днем потеплеет до +7
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 18:47

Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах

18 февраля 2026, 18:47
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Надо реально обеспечить резервное питание для всей критической инфраструктуры во всех общинах, развитие распределенной генерации и необходимые стимулы для бизнеса

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел совещание по оперативной работе в общинах и, в частности, в Киеве в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Вместе с Юлией Свириденко и Александром Кубраковым определили следующие приоритетные шаги", – отметил президент.

Зеленский отметил, что уже активизированы правительственные программы, которые поддерживают как обычных людей, так и украинские бизнесы.

"Помощь общинам оказывают определенные государственные предприятия. Работаем для того, чтобы во всех общинах были сделаны правильные выводы после жестких вызовов этой зимой", – добавил он.

Как сообщалось, ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования. Вырученные средства нужно будет использовать за 45 дней на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский Кубраков Александр Николаевич Свириденко Юлия Анатольевна критическая инфраструктура экономика
Зеленский анонсировал кадровые изменения в СБУ
16 февраля 2026, 21:35
Зеленский заявил, что большинство украинцев против выборов
15 февраля 2026, 16:21
Зеленский пригрозил руководителям общин и областей
12 февраля 2026, 21:19
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Россию и Беларусь допустили к Паралимпиаде под национальными флагами: Украина объявила бойкот
18 февраля 2026, 18:36
В Николаеве школы перейдут на дистанционное обучение: в чем причина
18 февраля 2026, 18:23
Во Львове задержан 62-летний пенсионер за продажу наркотиков
18 февраля 2026, 17:59
Заболеваемость ОРВИ в Украине: где превышен эпидпорог
18 февраля 2026, 17:53
Футболист Колесник обнародовал полное видео конфликта с ТЦК
18 февраля 2026, 17:39
Работник ТЦК, наехавший на мужчину в Тернопольской области, отделался условным сроком
18 февраля 2026, 17:35
Украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов
18 февраля 2026, 17:21
Собрание депутатов на Киевщине завершилось скандалом
18 февраля 2026, 17:06
Мы обманываем сами себя, когда пытаемся отыскать в путинских "сигналах" что-то положительное
18 февраля 2026, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »