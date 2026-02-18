Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах
Надо реально обеспечить резервное питание для всей критической инфраструктуры во всех общинах, развитие распределенной генерации и необходимые стимулы для бизнеса
Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел совещание по оперативной работе в общинах и, в частности, в Киеве в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Вместе с Юлией Свириденко и Александром Кубраковым определили следующие приоритетные шаги", – отметил президент.
Зеленский отметил, что уже активизированы правительственные программы, которые поддерживают как обычных людей, так и украинские бизнесы.
"Помощь общинам оказывают определенные государственные предприятия. Работаем для того, чтобы во всех общинах были сделаны правильные выводы после жестких вызовов этой зимой", – добавил он.
Как сообщалось, ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования. Вырученные средства нужно будет использовать за 45 дней на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.