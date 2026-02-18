22:22  18 февраля
РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины
19:19  18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 21:29

Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии

18 февраля 2026, 21:29
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Украине учредили ежегодную государственную премию для энергетиков. Ее размер составит 200 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, инициатива направлена на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.

Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.

Ранее мы сообщали о том, какие графики отключения света будут действовать в Украине в четверг, 19 февраля. О них предупредили в "Укрэнерго".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин премия энергетики Свириденко Юлия Анатольевна
Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко
18 февраля 2026, 21:11
Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах
18 февраля 2026, 18:47
ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования
28 января 2026, 22:09
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Харьковская областная прокуратура получила нового руководителя
18 февраля 2026, 23:02
Глава Госэкоинспекции заявил, что нашел более полумиллиарда долларов в гараже умершей бабушки
18 февраля 2026, 22:40
РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины
18 февраля 2026, 22:22
Залужный наконец-то заговорил
18 февраля 2026, 21:52
Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко
18 февраля 2026, 21:11
16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы
18 февраля 2026, 20:59
На Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки
18 февраля 2026, 20:40
Удивительно, что какая-то часть украинцев все еще ждет прорывных переговоров в Женеве
18 февраля 2026, 20:39
На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
18 февраля 2026, 20:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »