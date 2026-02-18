Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии

В Украине учредили ежегодную государственную премию для энергетиков. Ее размер составит 200 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, инициатива направлена на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.

Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.

