Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии
В Украине учредили ежегодную государственную премию для энергетиков. Ее размер составит 200 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
По ее словам, инициатива направлена на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.
Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен.
Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.
Ранее мы сообщали о том, какие графики отключения света будут действовать в Украине в четверг, 19 февраля. О них предупредили в "Укрэнерго".
