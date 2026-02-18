Залужный наконец-то заговорил

Несомненно, это знаковое событие – выход Залужного на спор с президентом

Несомненно, это знаковое событие – выход Залужного на спор с президентом

иллюстративное фото: из открытых источников

Позиционирование себя критиком царя – поворотное событие, которое, наконец, наконец, возвращает смысл в эту извращенную модель "укр. царизма", где в отношении нарцисса со скипетром превалирует дуполизм и молчание от греха подальше, учитывая тамошнюю патологическую мнительность.

Выпад Залужного – это не фальстарт избирательной кампании, как думается на первый взгляд, а наоборот – запаздывание табу на критику главного автора провалов. Давно пора было – может, культ личности не успел бы разрастись до четвертой стадии метастаз.

По всем социологическим намерениям, Залужный – следующий президент. В случае своего баллотирования откладывает на лопатки Зеленского на расстоянии вдвое во 2-м туре. Если еще и пойдет на выборы в качестве авторитетного развенчателя режима – отрыв будет втрое. Или даже победа в первом туре.

У клики есть 2 выхода: сознательно выбрать вечную войну, а значит, пожизненное правление без выборов – или под давлением Америки вынуждено пойти на выборы, но там, пользуясь авторитаризмом, нейтрализовать Залужного, не дав ему зарегистрироваться кандидатом в президенты.

У Залужного есть 1 выход: стать следующим президентом и перевернуть шахматную доску с уже проигранной партией. Хочется верить, что вчерашним выпадом Залужный объявил свою готовность.