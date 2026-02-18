Глава Госэкоинспекции заявил, что нашел более полумиллиарда долларов в гараже умершей бабушки

иллюстративное фото: из открытых источников

Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко заявил, что нашел 653 тыс. долларов наличными в гараже умершей бабушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По словам Субботенко, бабушка и дедушка имели финансовую возможность заработать эту сумму, в частности, выезжая по делам по территории бывшего СССР и имея деловые отношения за рубежом.

Также он отметил, что у их семьи было правило, обменивать деньги в доллары.

Впрочем, согласно документам НАПК, бабушка Субботенко родилась 25 января 1948 года и работала исключительно на госдолжностях низового звена: техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, заведующего учетом Харьковского политехнического института им. В.И. Ленина, заведующего учетом Харьковского райкома комсомола и инструктором сектора учета.

Напомним, недавно сотрудники Государственного бюро расследований завершили следствие по руководителю регионального квартирно-эксплуатационного управления в растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону региона.