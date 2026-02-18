РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины

фото: Сергей Зеленский

Лозовская община в Харьковской области подверглась очередной атаке по инфраструктуре. Есть проблемы с водоснабжением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Лозовой Сергея Зеленского.

"Враг снова наносил удары по Лозовской общине. Есть повреждения критической инфраструктуры. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением", – говорится в сообщении.

По его словам, коммунальщики и энергетики делают все возможное, но возобновить подачу воды пока не удается.

Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подать воду по крайней мере утром.

Напомним, в Харьковской области во время обстрелов пострадал ребенок и четверо взрослых. Событие произошло в селе Татьяновка Шевченковской общины.