РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины
Лозовская община в Харьковской области подверглась очередной атаке по инфраструктуре. Есть проблемы с водоснабжением
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Лозовой Сергея Зеленского.
"Враг снова наносил удары по Лозовской общине. Есть повреждения критической инфраструктуры. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением", – говорится в сообщении.
По его словам, коммунальщики и энергетики делают все возможное, но возобновить подачу воды пока не удается.
Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подать воду по крайней мере утром.
Напомним, в Харьковской области во время обстрелов пострадал ребенок и четверо взрослых. Событие произошло в селе Татьяновка Шевченковской общины.
